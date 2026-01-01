До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук

2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы

$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился

«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)

9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb

«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»

Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров

Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»