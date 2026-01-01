Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Джон Карлен
Награды
Награды и номинации Джон Карлен
John Karlen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джон Карлен
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
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