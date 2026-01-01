Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Джон А. Бушэлман
Награды
Награды и номинации Джон А. Бушэлман
John A. Bushelman
О персоне
Награды
Награды и номинации Джон А. Бушэлман
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Achievement in Film Sound Editing for a Special
Номинант
Outstanding Achievement in Film Sound Editing for a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1955
Best Television Sound Editing
Номинант
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