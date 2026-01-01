Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Майкл О’Киф
Награды
Награды и номинации Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл О’Киф
Оскар 1981
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1981
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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