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Фильмография
Юлия Емельяненко
Yuriy Emelyanenko
Киноафиша
Персоны
Юлия Емельяненко
Юлия Емельяненко
Yuriy Emelyanenko
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.0
Влюбленные
(2011)
Фильмография Юлия Емельяненко
7
Влюбленные
Vlyublennye v Kiev
мелодрама, драма, комедия
2011, Украина
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