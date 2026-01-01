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Юлия Емельяненко Yuriy Emelyanenko
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Юлия Емельяненко

Yuriy Emelyanenko

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Влюбленные 7.0
Влюбленные (2011)

Фильмография Юлия Емельяненко

Влюбленные 7
Влюбленные Vlyublennye v Kiev
мелодрама, драма, комедия 2011, Украина
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