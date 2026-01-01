Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Аарон Ким Джонстон
Aaron Kim Johnston
Аарон Ким Джонстон
Аарон Ким Джонстон
Aaron Kim Johnston
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.1
Мгновения любви
(1993)
Фильмография Аарон Ким Джонстон
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
1993
Все
1
Фильмы
1
Продюсер
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.1
Мгновения любви
For The Moment
военный, драма, мелодрама
1993, Канада
