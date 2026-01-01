Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джейкоб Аарон Эстес
Награды
Награды и номинации Джейкоб Аарон Эстес
Jacob Aaron Estes
О персоне
Награды
Награды и номинации Джейкоб Аарон Эстес
Каннский кинофестиваль 2004
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
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