Марджори Хошелл Marjorie Hoshelle
Марджори Хошелл

Marjorie Hoshelle

Дата рождения
7 января 1918
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
5 апреля 1989
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Фильмография Марджори Хошелл

Жанр
Год
Леди из хора 6.4
Леди из хора Ladies of the Chorus
мюзикл 1948, США
Плащ и кинжал 6.5
Плащ и кинжал Cloak and Dagger
триллер, приключения 1946, США
