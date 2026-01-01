Оповещения от Киноафиши
Марджори Хошелл
Marjorie Hoshelle
Марджори Хошелл
Марджори Хошелл
Marjorie Hoshelle
Дата рождения
7 января 1918
Возраст
71 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
5 апреля 1989
Место рождения
Чикаго, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Путешественник
Популярные фильмы
6.5
Плащ и кинжал
(1946)
6.4
Леди из хора
(1948)
Фильмография Марджори Хошелл
6.4
Леди из хора
Ladies of the Chorus
мюзикл
1948, США
6.5
Плащ и кинжал
Cloak and Dagger
триллер, приключения
1946, США
