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Энн Э. Тодд
Ann E. Todd
Киноафиша
Персоны
Энн Э. Тодд
Энн Э. Тодд
Ann E. Todd
Дата рождения
26 августа 1931
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
7 февраля 2020
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Все это и небо в придачу
(1940)
7.3
Гордость морской пехоты
(1945)
6.6
Интермеццо: история любви
(1939)
Фильмография Энн Э. Тодд
6.1
Опасные годы
Dangerous Years
драма
1947, США
7.3
Гордость морской пехоты
Pride of the Marines
биография, драма, мелодрама
1945, США
6.5
Мужчины в ее жизни
The Men in Her Life
мелодрама, мюзикл, драма
1941, США
7.4
Все это и небо в придачу
All This, and Heaven Too
драма, мелодрама
1940, США
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6.6
Интермеццо: история любви
Intermezzo: A love story
драма, мелодрама
1939, США
5.9
Розали
Rosalie
драма, мюзикл
1937, США
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