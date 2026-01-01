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Награды и номинации МакДональд Кэри

Macdonald Carey
Награды и номинации МакДональд Кэри
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Achievement by Individuals in Daytime Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968 Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Achievement in Daytime Programming - Individuals
Номинант
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