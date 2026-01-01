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МакДональд Кэри
Macdonald Carey
Киноафиша
Персоны
МакДональд Кэри
МакДональд Кэри
Macdonald Carey
Дата рождения
15 марта 1913
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 марта 1994
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Тень сомнения
(1942)
Билеты
7.2
Она написала убийство
(1984)
6.1
Давай сделаем это легально
(1951)
Фильмография МакДональд Кэри
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.1
Давай сделаем это легально
Let's Make It Legal
драма, комедия, мелодрама
1951, США
8
Тень сомнения
Shadow of a Doubt
мистика, триллер, криминал
1942, США
Билеты
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