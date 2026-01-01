Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Кравцова
Mariya Kravtsova
Киноафиша
Персоны
Мария Кравцова
Мария Кравцова
Mariya Kravtsova
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.5
8 первых свиданий
(2012)
4.1
Остров везения
(2013)
Фильмография Мария Кравцова
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2013
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.1
Остров везения
Ostrov vezeniya
комедия
2013, Россия
Смотреть трейлер
6.5
8 первых свиданий
8 pervykh svidaniy
комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667