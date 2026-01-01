Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Эдуард Кортес
Eduard Cortés
Киноафиша
Персоны
Эдуард Кортес
Эдуард Кортес
Eduard Cortés
Дата рождения
1 января 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.5
Мерли
(2015)
7.9
Ни одной больше
(2024)
5.9
Короли рулетки
(2012)
Фильмография Эдуард Кортес
7.9
Ни одной больше
драма
2024, Испания
8.5
Мерли
драма, комедия
2015, Испания
5.9
Короли рулетки
The Pelayos
драма
2012, Испания
Смотреть трейлер
Показать еще
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить