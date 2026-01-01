Мауро Конте

Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов

Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме

812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля

Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего

«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест

«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»

В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»