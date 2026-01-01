Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мауро Конте
Mauro Conte
Мауро Конте
Мауро Конте
Mauro Conte
Дата рождения
27 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Мельфи, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
На моей коже
(2018)
6.1
Мужчина, которого слишком сильно любили
(2014)
5.8
Terezín
(2023)
Фильмография Мауро Конте
Жанр
Все
Биография
Драма
Год
Все
2023
2018
2014
2011
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.8
Terezín
Le Terme di Terezín
драма
2023, Италия
7.3
На моей коже
On My Skin
драма, биография
2018, Италия
6.1
Мужчина, которого слишком сильно любили
L'homme que l'on aimait trop
драма
2014, Франция
Смотреть трейлер
5.5
Неоконченный роман
Impardonnables
драма
2011, Франция
Смотреть трейлер
