Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Дэвид Аттенборо
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Награды и номинации Дэвид Аттенборо
David Attenborough
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Награды
Награды и номинации Дэвид Аттенборо
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Narrator
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Победитель
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Narrator
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Informational Series
Номинант
Outstanding Informational Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Writing
Номинант
BAFTA 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Победитель
BAFTA 2017
Best Specialist Factual
Победитель
BAFTA 2014
Best Specialist Factual
Победитель
Best Specialist Factual
Победитель
BAFTA 2011
Best Specialist Factual
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA 2012
Best Specialist Factual
Номинант
Best Specialist Factual
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
Номинант
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