О персоне
Фильмография
Мари-Кристин Декуар
Marie-Christine Descouard
Мари-Кристин Декуар
Мари-Кристин Декуар
Marie-Christine Descouard
Дата рождения
1 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Профессионал
(1981)
6.9
Неукротимый
(1983)
6.8
Веселая пасха
(1984)
Фильмография Мари-Кристин Декуар
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
1984
1983
1981
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.8
Веселая пасха
Joyeuses Pâques
комедия
1984, Франция
6.9
Неукротимый
Battant, Le
триллер, драма
1983, Франция
7.5
Профессионал
Le professionnel
триллер, боевик
1981, Франция
