Мари-Кристин Декуар Marie-Christine Descouard
Мари-Кристин Декуар

Marie-Christine Descouard

Дата рождения
1 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Драматический актёр

Фильмография Мари-Кристин Декуар

Жанр
Год
Веселая пасха 6.8
Веселая пасха Joyeuses Pâques
комедия 1984, Франция
Неукротимый 6.9
Неукротимый Battant, Le
триллер, драма 1983, Франция
Профессионал 7.5
Профессионал Le professionnel
триллер, боевик 1981, Франция
