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Мэтт Эскандари
Matt Eskandari
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Мэтт Эскандари
Мэтт Эскандари
Matt Eskandari
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.9
Жертва
(2010)
5.2
Игра для убийц
(2013)
4.4
Дожить до утра
(2020)
Фильмография Мэтт Эскандари
3.6
Под наблюдением
Wire Room
боевик, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.4
Дожить до утра
Survive the Night
боевик, триллер
2020, США
Смотреть трейлер
3.4
Приказано: Уничтожить
Hard Kill
боевик, триллер
2020, США
4.3
Ночь в осаде
Trauma Center
боевик, триллер
2019, США
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Игра для убийц
The Gauntlet
боевик, приключения, ужасы
2013, США
5.9
Жертва
Victim
триллер, ужасы
2010, США
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Новости о Мэтт Эскандари
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