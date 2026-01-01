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Награды и номинации Мелани Брун

Mélanie Brun
Награды и номинации Мелани Брун
Золотая малина 1999 Золотая малина 1999
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худшая новая звезда
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
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