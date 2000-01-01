Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алек Робертс
Alec Roberts
Киноафиша
Персоны
Алек Робертс
Алек Робертс
Alec Roberts
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.8
Тринадцать привидений
(2001)
Фильмография Алек Робертс
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2001
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.8
Тринадцать привидений
13 Ghosts
триллер, ужасы
2001, США / Канада
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667