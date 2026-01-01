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Скоро в прокате «Время сиять»
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Кэм Арчер
Cam Archer
Киноафиша
Персоны
Кэм Арчер
Кэм Арчер
Cam Archer
Дата рождения
1 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.5
Дерьмовый год
(2010)
Фильмография Кэм Арчер
5.5
Дерьмовый год
Shit Year
драма
2010, США
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