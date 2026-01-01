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Награды и номинации Боб Кларк

Bob Clark
Награды и номинации Боб Кларк
Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1985 Золотая малина 1985
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 1981 Берлинале 1981
Золотой берлинский медведь
Номинант
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