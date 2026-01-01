Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»

До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»

Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем