Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Джеймс Д. Пэрриотт
Награды
Награды и номинации Джеймс Д. Пэрриотт
James D. Parriott
О персоне
Награды
Награды и номинации Джеймс Д. Пэрриотт
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
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