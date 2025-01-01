Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Майкл Мориарти Награды

Награды и номинации Майкл Мориарти

Michael Moriarty
Награды и номинации Майкл Мориарти
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Supporting Actor of the Year
Победитель
Best Supporting Actor in Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше