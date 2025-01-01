Меню
Майкл Мориарти
Награды
Награды и номинации Майкл Мориарти
Michael Moriarty
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Мориарти
Золотой глобус 1979
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974
Supporting Actor of the Year
Победитель
Best Supporting Actor in Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
