Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Денис Николас
Награды
Награды и номинации Денис Николас
Denise Nicholas
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Денис Николас
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
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