Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Ингер Стивенс
Награды
Награды и номинации Ингер Стивенс
Inger Stevens
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ингер Стивенс
Золотой глобус 1964
Best TV Star - Female
Победитель
Primetime Emmy Awards 1964
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Series (Lead)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
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