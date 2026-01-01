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Фильмография
Эмма Метьюс
Emma Matthews
Киноафиша
Персоны
Эмма Метьюс
Эмма Метьюс
Emma Matthews
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Манчестер, Великобритания
Популярные фильмы
7.7
Лакме
(2011)
Фильмография Эмма Метьюс
7.7
Лакме
Lakmé
опера
2011, Австралия
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