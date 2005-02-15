Оповещения от Киноафиши
Марк Эйро

О персоне
Фильмография
Марк Эйро
Marc Eyraud
Киноафиша
Персоны
Марк Эйро
Марк Эйро
Marc Eyraud
Дата рождения
1 марта 1924
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
15 февраля 2005
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Признание
(1970)
7.6
Счастье
(1965)
7.5
Леон Морен, священник
(1961)
Фильмография Марк Эйро
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1977
1971
1970
1965
1961
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.6
Угроза
La menace
триллер, криминал, боевик
1977, Канада / Франция
5.2
Немного солнца в холодной воде
Un peu de soleil dans l'eau froide
драма, мелодрама
1971, Франция / Италия
7.8
Признание
L'aveu
драма, триллер
1970, Франция / Италия
7.6
Счастье
Le bonheur
драма, мелодрама
1965, Франция
7.5
Леон Морен, священник
Léon Morin, prêtre
драма, мелодрама, военный
1961, Франция / Италия
