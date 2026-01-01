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Ник Мерфи Nick Murphy
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Ник Мерфи

Nick Murphy

Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер

Популярные фильмы

Последнее королевство 8.3
Последнее королевство (2015)
Темная материя 8.1
Темная материя (2024)
Спаси меня 7.5
Спаси меня (2018)

Фильмография Ник Мерфи

Звездный городок
Звездный городок
фантастика, триллер 2026, США
Тысяча ударов 7.3
Тысяча ударов
драма, исторический 2025, Великобритания
В глуши 7
В глуши
криминал, триллер, детектив 2025, США
Темная материя 8.1
Темная материя
фантастика, триллер, драма 2024, США
Шпион среди друзей 7
Шпион среди друзей
драма, мини-сериал 2022, Великобритания
Рождественская песнь 7.2
Рождественская песнь
драма, фэнтези, мини-сериал 2019, Великобритания/США
Горячая зона 7.2
Горячая зона
драма, фантастика, триллер 2019, США
Спаси меня 7.5
Спаси меня
драма, криминал, детектив 2018, Великобритания
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Новости о Ник Мерфи
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