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Ник Мерфи
Nick Murphy
Киноафиша
Персоны
Ник Мерфи
Ник Мерфи
Nick Murphy
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Популярные фильмы
8.3
Последнее королевство
(2015)
8.1
Темная материя
(2024)
7.5
Спаси меня
(2018)
Фильмография Ник Мерфи
Звездный городок
фантастика, триллер
2026, США
7.3
Тысяча ударов
драма, исторический
2025, Великобритания
7
В глуши
криминал, триллер, детектив
2025, США
8.1
Темная материя
фантастика, триллер, драма
2024, США
7
Шпион среди друзей
драма, мини-сериал
2022, Великобритания
7.2
Рождественская песнь
драма, фэнтези, мини-сериал
2019, Великобритания/США
7.2
Горячая зона
драма, фантастика, триллер
2019, США
7.5
Спаси меня
драма, криминал, детектив
2018, Великобритания
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Новости о Ник Мерфи
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