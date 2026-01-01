Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Махмуджан Вахидов
Mahmudjon Vohidov
Махмуджан Вахидов
Дата рождения
10 октября 1939
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
12 ноября 1977
Место рождения
Шайдон, Таджикистан
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Сказания о Рустаме
(1972)
8.2
Сказания о Рустаме
Skazanie o Rustame
драма, исторический
1972, СССР
