Киноафиша Персоны Афина Рахель Цангари Награды

Награды и номинации Афина Рахель Цангари

Athina Rachel Tsangari
Награды и номинации Афина Рахель Цангари
Венецианский кинофестиваль 2010 Венецианский кинофестиваль 2010
Lina Mangiacapre Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
 Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2020 Берлинале 2020
Лучший полнометражный фильм
Номинант
