Афина Рахель Цангари
Награды
Награды и номинации Афина Рахель Цангари
Athina Rachel Tsangari
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Афина Рахель Цангари
Венецианский кинофестиваль 2010
Lina Mangiacapre Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2013
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Берлинале 2020
Лучший полнометражный фильм
Номинант
