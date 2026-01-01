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Награды и номинации Джозеф Стрик

Joseph Strick
Награды и номинации Джозеф Стрик
Оскар 1971 Оскар 1971
Лучший документальный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 1968 Оскар 1968
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1967 Каннский кинофестиваль 1967
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Flaherty Documentary Award
Победитель
Flaherty Documentary Award
Победитель
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