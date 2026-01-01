Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Яков Зайцев
Yakov Zajtsev
Киноафиша
Персоны
Яков Зайцев
Яков Зайцев
Yakov Zajtsev
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Бежин луг
(1937)
Фильмография Яков Зайцев
6.7
Бежин луг
Bezhin lug
короткометражный, драма
1937, СССР
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