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Яков Зайцев Yakov Zajtsev
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Яков Зайцев

Yakov Zajtsev

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Бежин луг 6.7
Бежин луг (1937)

Фильмография Яков Зайцев

Бежин луг 6.7
Бежин луг Bezhin lug
короткометражный, драма 1937, СССР
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