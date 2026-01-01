Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Эрик Клэптон
Награды
Награды и номинации Эрик Клэптон
Eric Clapton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эрик Клэптон
Золотой глобус 1992
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Special Class - Not-Exclusively-Made-for-Television Variety, Music, Comedy Event Programs
Победитель
Outstanding Special Class - Not-Exclusively-Made-for-Television Variety, Music, Comedy Event Programs
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Original Television Music
Победитель
Best Original Television Music
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Movie Song
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Best Movie Song
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best Movie Song
Номинант
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