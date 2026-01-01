Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Меган Галлахер
Megan Gallacher
Меган Галлахер
Меган Галлахер
Megan Gallacher
Дата рождения
6 февраля 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Рединг, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
5.5
Элис
(2011)
Фильмография Меган Галлахер
5.5
Элис
Alyce
ужасы, триллер
2011, США
