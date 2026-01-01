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О персоне
Норберт Ваумгартен
Norbert Baumgarten
Киноафиша
Персоны
Норберт Ваумгартен
Норберт Ваумгартен
Norbert Baumgarten
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
5.6
Зона освобожденных
(2003)
Фильмография Норберт Ваумгартен
5.6
Зона освобожденных
Befreite zone
комедия, драма
2003, Германия
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