О персоне
Фильмография
Марчелла Микеланджели
Marcella Michelangeli
Марчелла Микеланджели
Марчелла Микеланджели
Marcella Michelangeli
Дата рождения
28 января 1943
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Отец-хозяин
(1977)
6.6
Предостережение святой блудницы
(1971)
6.2
Миларепа
(1974)
Фильмография Марчелла Микеланджели
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1977
1974
1971
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.3
Отец-хозяин
Padre padrone
драма
1977, Италия
6.2
Миларепа
Milarepa
драма
1974, Италия
6.6
Предостережение святой блудницы
Warnung vor einer heiligen Nutte
комедия, драма
1971, Германия / Италия
