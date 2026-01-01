Оповещения от Киноафиши
Марта Марти Marthe Marty
Марта Марти

Marthe Marty

Дата рождения
21 сентября 1895
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
3 февраля 1968
Место рождения
Марсель, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Школа бездельников 7.0
Школа бездельников (1949)

Фильмография Марта Марти

Жанр
Год
Школа бездельников 7
Школа бездельников L'école buissonnière
драма 1949, Франция
