Марта Марти
Marthe Marty
Марта Марти
Марта Марти
Marthe Marty
Дата рождения
21 сентября 1895
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
3 февраля 1968
Место рождения
Марсель, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Школа бездельников
(1949)
Фильмография Марта Марти
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1949
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7
Школа бездельников
L'école buissonnière
драма
1949, Франция
