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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Митчел Льюис
Mitchell Lewis
Киноафиша
Персоны
Митчел Льюис
Митчел Льюис
Mitchell Lewis
Дата рождения
26 июня 1880
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
24 августа 1956
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Доки Нью-Йорка
(1928)
6.3
Храбрость Лесси
(1946)
5.5
Мир и плоть
(1932)
Фильмография Митчел Льюис
5.4
Лесси в разрисованных холмах
The Painted Hills
драма, семейный, вестерн
1951, США
6.3
Храбрость Лесси
Courage of Lassie
семейный, приключения, драма
1946, США
5.2
Танцующий пират
Dancing Pirate
мюзикл
1936, США
5.5
Мир и плоть
World and the Flesh
драма
1932, США
7.5
Доки Нью-Йорка
The Docks of New York
мелодрама, драма, криминал
1928, США
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