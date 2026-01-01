Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ёко Цукаса
Yoko Tsukasa
Киноафиша
Персоны
Ёко Цукаса
Ёко Цукаса
Yoko Tsukasa
Дата рождения
20 августа 1934
Возраст
91 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
8.4
Бунт самураев
(1967)
8.1
Телохранитель
(1961)
7.9
Поздняя осень
(1960)
Фильмография Ёко Цукаса
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
1967
1961
1960
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
8.4
Бунт самураев
Joi-uchi: Hairyo tsuma shimatsu
драма
1967, Япония
8.1
Телохранитель
Yojimbo
драма, боевик, комедия, триллер
1961, Япония
7.9
Поздняя осень
Akibiyori
комедия, драма
1960, Япония
Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»
Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667