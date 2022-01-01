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Глайнис Барбер
Глайнис Барбер
Glynis Barber
О персоне
Фильмография
Глайнис Барбер
Glynis Barber
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Дата рождения
25 октября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Дурбан, ЮАР
Рост
168 см
Биография Глайнис Барбер
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Фильмография Глайнис Барбер
Молот Богов
боевик
2013, Великобритания
4.0
Собака Баскервилей
детектив, криминал, ужасы
1983, Великобритания
4.0
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