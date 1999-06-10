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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Нонна Копержинская
Nonna Koperzhinskaya
Киноафиша
Персоны
Нонна Копержинская
Нонна Копержинская
Nonna Koperzhinskaya
Дата рождения
1 мая 1920
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
10 июня 1999
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
За двумя зайцами
(1961)
7.5
Королева бензоколонки
(1962)
6.8
Непоседы
(1967)
Фильмография Нонна Копержинская
5.6
Прощайте, фараоны!
Proshchayte, faraony!
комедия
1974, СССР
6.2
Зозуля с дипломом
Zozulya with diploma
комедия, мелодрама
1971, СССР
6.2
Если есть паруса
Yesli yest parusa
драма
1969, СССР
6.8
Непоседы
Neposyedy
комедия
1967, СССР
6.5
Это не про меня
Eto ne pro menya
детский, анимация
1966, СССР
5.9
Месяц май
Mesyats may
мелодрама
1965, СССР
7.5
Королева бензоколонки
Koroleva benzokolonki
комедия
1962, СССР
8
За двумя зайцами
Za dvumya zaytsami
комедия, мюзикл
1961, СССР
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