Алексей Дёмин Aleksei Dyomin
Киноафиша Персоны Алексей Дёмин

Алексей Дёмин

Aleksei Dyomin

Дата рождения
20 марта 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы

Популярные фильмы

Шатало 6.3
Шатало (2010)
Тихая история 5.7
Тихая история (2003)

Фильмография Алексей Дёмин

Жанр
Год
Шатало 6.3
Шатало Shatalo
короткометражный, анимация 2010, Россия
Тихая история 5.7
Тихая история Quiet Story
анимация, короткометражный 2003, Россия
