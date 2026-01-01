Оповещения от Киноафиши
Алексей Дёмин
Aleksei Dyomin
Киноафиша
Персоны
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Aleksei Dyomin
Дата рождения
20 марта 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
6.3
Шатало
(2010)
5.7
Тихая история
(2003)
Фильмография Алексей Дёмин
6.3
Шатало
Shatalo
короткометражный, анимация
2010, Россия
5.7
Тихая история
Quiet Story
анимация, короткометражный
2003, Россия
