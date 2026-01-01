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Фильмография
Эдвард Эндрюс
Edward Andrews
Киноафиша
Персоны
Эдвард Эндрюс
Эдвард Эндрюс
Edward Andrews
Дата рождения
9 октября 1914
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
8 марта 1985
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.2
Фениксийская история
(1955)
7.1
Аванти!
(1972)
Билеты
7.1
Шестнадцать свечей
(1984)
Фильмография Эдвард Эндрюс
7.1
Шестнадцать свечей
Sixteen Candles
комедия, мелодрама
1984, США
7.1
Аванти!
Avanti!
комедия, мелодрама
1972, Италия / США
Смотреть трейлер
Билеты
6.5
Лодка со стеклянным дном
The Glass Bottom Boat
мелодрама, комедия
1966, США
6.8
Хороший сосед Сэм
Good Neighbor Sam
комедия
1964, США
6.7
Отмороженный профессор
The AbsentMinded Professor
фантастика, семейный, комедия, спорт
1961, США
7.2
Фениксийская история
The Phenix City Story
криминал, драма, нуар
1955, США
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