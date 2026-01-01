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Морис Тоурнер
Maurice Tourneur
Киноафиша
Персоны
Морис Тоурнер
Морис Тоурнер
Maurice Tourneur
Дата рождения
2 февраля 1876
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
4 августа 1961
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.3
Гордость клана
(1917)
Фильмография Морис Тоурнер
6.3
Гордость клана
The Pride of the Clan
драма, мелодрама
1917, США
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