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Фильмография
Минта Дарфи
Minta Durfee
Киноафиша
Персоны
Минта Дарфи
Минта Дарфи
Minta Durfee
Дата рождения
1 октября 1889
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
9 сентября 1975
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Сердца и планеты
(1915)
Фильмография Минта Дарфи
7.1
Сердца и планеты
Hearts and Planets
комедия, короткометражный
1915, США
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