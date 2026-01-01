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Фильмография
Макк Сеннетт
Walter Wright
Киноафиша
Персоны
Макк Сеннетт
Макк Сеннетт
Walter Wright
Дата рождения
10 февраля 1885
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
28 мая 1958
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Сердца и планеты
(1915)
Фильмография Макк Сеннетт
7.1
Сердца и планеты
Hearts and Planets
комедия, короткометражный
1915, США
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