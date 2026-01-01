Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марио Казерини
Mario Caserini
Марио Казерини
Марио Казерини
Mario Caserini
Дата рождения
26 февраля 1874
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
17 ноября 1920
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Популярные фильмы
6.1
Последние дни Помпеи
(1913)
Фильмография Марио Казерини
Жанр
Все
Драма
Приключения
Год
Все
1913
Все
1
Фильмы
1
Сценарист
1
Режиссер
1
6.1
Последние дни Помпеи
The Last Days of Pompeii / Gli ultimi giorni di Pompeii
драма, приключения
1913, Италия
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
