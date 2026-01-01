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Эми Ингерсолл
Amy Ingersoll
Киноафиша
Персоны
Эми Ингерсолл
Эми Ингерсолл
Amy Ingersoll
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.3
Рыцари-наездники
(1981)
Фильмография Эми Ингерсолл
6.3
Рыцари-наездники
Knightriders
боевик, драма, приключения
1981, США
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