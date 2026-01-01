Оповещения от Киноафиши
Mar?a Alche María Alche
Киноафиша Персоны Mar?a Alche

Mar?a Alche

María Alche

Дата рождения
23 апреля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Леди 6.7
Леди (2023)
Моя первая свадьба 6.2
Моя первая свадьба (2011)
Я вышла замуж за придурка 5.5
Я вышла замуж за придурка (2016)

Фильмография Mar?a Alche

Жанр
Год
Леди 6.7
Леди Puan
комедия, драма 2023, Аргентина / Бразилия / Франция / Германия / Италия
Я вышла замуж за придурка 5.5
Я вышла замуж за придурка Me casé con un boludo
комедия, мелодрама 2016, Аргентина
Моя первая свадьба 6.2
Моя первая свадьба Mi primera boda
мелодрама, комедия 2011, Аргентина
