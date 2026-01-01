Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Mar?a Alche
María Alche
Mar?a Alche
Mar?a Alche
María Alche
Дата рождения
23 апреля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.7
Леди
(2023)
6.2
Моя первая свадьба
(2011)
5.5
Я вышла замуж за придурка
(2016)
Фильмография Mar?a Alche
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2016
2011
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
1
Режиссер
1
Актриса
2
6.7
Леди
Puan
комедия, драма
2023, Аргентина / Бразилия / Франция / Германия / Италия
5.5
Я вышла замуж за придурка
Me casé con un boludo
комедия, мелодрама
2016, Аргентина
6.2
Моя первая свадьба
Mi primera boda
мелодрама, комедия
2011, Аргентина
