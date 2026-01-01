Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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О персоне
Ланс Коас
Lance Kawas
Киноафиша
Персоны
Ланс Коас
Ланс Коас
Lance Kawas
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
4.4
Список подозреваемых
(2024)
4.0
Скелет в шкафу
(2024)
3.7
Возвращение
(2011)
Фильмография Ланс Коас
4
Скелет в шкафу
Skeletons in the Closet
ужасы, триллер
2024, США
4.4
Список подозреваемых
Boneyard
боевик, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
3
Погоня за бриллиантами
Mojave Diamonds
боевик, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
2.8
The Curse of the Clown Motel
Clown Motel
боевик, ужасы
2023, США
2.2
Проект «Легион»
Project Legion
ужасы, фантастика, триллер
2022, США
3.5
Трактир «Черная дыра»
Demon Pit
ужасы
2022, США
3.7
Возвращение
Restitution
криминал, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
Пойдем со мной
Come with Me
криминал, драма, детектив
, США
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