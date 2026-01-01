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Фильмография
Норио Нишикава
Norio Nishikawa
Киноафиша
Персоны
Норио Нишикава
Норио Нишикава
Norio Nishikawa
Дата рождения
12 мая 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Каваками, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Красный цветок Луны
(2011)
Фильмография Норио Нишикава
6.3
Красный цветок Луны
Hanezu no tsuki
драма
2011, Япония
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